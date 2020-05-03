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الخطوط الليبية تشرع بتحديد موعد العودة للعالقين في الخارج

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الخطوط الجوية الليبية عزمها البدء في تسيير رحلات للدول التي فيها مواطنون عالقون بعد ما تقطعت بهم السبل منذ منتصف مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا.
وأضافت إدارة الخطوط عبر منصاتها الرسمية أن مواعيد الرحلات وعددها والدول التي ستتم منها عملية الإخلاء ستنشر بياناتها في وقت لاحق مبينة أنها ستسهم في تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتأمين عودة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

وكانت قد أعلنت عضو لجنة المتابعة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة هناء العرفي الأسبوع الماضي عن إجراءات دعم ومساندة اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بعدما أسهمت في رصد 50 مليون دينار لملف الليبيين العالقين في الخارج البالغ عددهم 15 ألف فرد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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