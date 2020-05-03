الخطوط الليبية تشرع بتحديد موعد العودة للعالقين في الخارج

أعلنت الخطوط الجوية الليبية عزمها البدء في تسيير رحلات للدول التي فيها مواطنون عالقون بعد ما تقطعت بهم السبل منذ منتصف مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا.

وأضافت إدارة الخطوط عبر منصاتها الرسمية أن مواعيد الرحلات وعددها والدول التي ستتم منها عملية الإخلاء ستنشر بياناتها في وقت لاحق مبينة أنها ستسهم في تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتأمين عودة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

وكانت قد أعلنت عضو لجنة المتابعة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة هناء العرفي الأسبوع الماضي عن إجراءات دعم ومساندة اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بعدما أسهمت في رصد 50 مليون دينار لملف الليبيين العالقين في الخارج البالغ عددهم 15 ألف فرد

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