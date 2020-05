أعلن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة، هشام أبو شكيوات، الجمعة، توجيه رحلات العالقين بالخارج إلى مطار مصراته وليس مطار معيتيقة الدولي بسبب القصف.

