وصول سيارات خاصة لمكافحة كورونا لتراغن

وصلت إلى مدينة تراغن عدد من السيارات الخاصة لمكافحة جائحة كورونا ضمن التجهيزات الداعمة للمؤسسات والفرق الصحية في مواجهة هذه الجائحة

وتسلم فريق العزل التابع للمجلس البلدي تراغن بمقره في مستشفى تراغن 3 سيارات، إحداها سيارة إسعاف، والأخرى للطوارئ مجهزة لرش المواد المعقمة، والثالثة خدمية لأفراد الفريق.

وتمت عملية التسليم بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي، ومنتسبي الهلال الأحمر، ونادي الجيل الصاعد، وعدد من الأهالي.

وتأتي هذه الدفعة من السيارات ضمن التجهيزات الداعمة للمؤسسات والفرق الصحية في مواجهة جائحة كورونا.

وسُبقت شحنة السيارات بشحنة من الملابس الوقائية وأجهزة تنفس اصطناعي وعدد من أسرة الإيواء والفحص، وبالرغم من وصول هذه الإمكانيات لدعم فريق العزل إلا أن المسؤولين في تراغن يرون أن الدعم لم يصل إلى المستوى المطلوب ليكون فعالا في مواجهة جائحة كورونا أو ماشابهها مستقبلا خاصة مع عدم توفر أطقم طبية متخصصة في مواجهة ومعالجة مثل هذه الفيروسات ليس في تراغن فقط، وإنما على مستوى حوض مرزق كاملا.

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