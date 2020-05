موظفو الخدمات العامة بطرابلس يحتجون على تأخر مرتبات 4 أشهر ماضية

نظم العاملون بشركة الخدمات العامة بطرابلس، الأحد، وقفة احتجاجية، أمام وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، للمطالبة بدفع مرتبات 4 أشهر متأخرة.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الصبر والتحمل على تقصير بعض الجهات لم يأت بجديد ومازال العاملون بالشركة يواجهون تأخر المرتبات عن شهور نوفمبر و يناير وفبراير ومارس.

