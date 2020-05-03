البدء الفعلي في المسح العشوائي في عدد من أحياء بنغازي

بدأت يوم أمس في مدينة بنغازي عمليات المسح العشوائي التي نظمتها اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، حيث قامت بإعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية، وذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الطبية.

وأكد مدير المركز الليبي للبحوث والدراسات الدكتور عبد الغفار المنفي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن العمل على هذه الخطة بدأ منذ أسبوع تقريبا، بحيث تغطي العينة العشوائية جميع أحياء بنغازي . وأوضح المنفي أن هذا المسح يستهدف الحالات العامة وكل الأعمار من كلا الجنسين ، مشيرا إلى أنه تم البدء بخمس فرق في الميدان بمنطقة “السلماني الشرقي والسلماني الغربي وبن يونس وعمارات السبخة “، وتوزيعهم بطريقة عشوائية داخل الأحياء.

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