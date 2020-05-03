إصابة مدنيين.. ومحاور “مشتعلة” على تخوم طرابلس

أصيب مواطنون بجراح جراء سقوط قذيفة عشوائية في طريق المطار جنوب طرابلس.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار فإن الأحداث العسكرية على الأرض لا تزال متواصلة، وأعلنت قوات الوفاق أن سلاح الجو التابع لها نجح في تدمير شاحنة وقود بالقرب من بوابة سكريج كانت في طريقها لمدينة ترهونة، كما تم استهداف تمركز لقوات الجيش الوطني بمحور الخلاطات وآخر عند كوبري سوق الأحد

من جهته أعلن الجيش الوطني عن إسقاط طائرة تركية مسيرة مع اندلاع اشتباكات عنيفة في محور طريق المطار وتقدم للوحدات القتالية بالجيش الوطني والسيطرة على بعض المراكز الجديدة.

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