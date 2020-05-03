فرق الرصد تستكمل الكشف على العائدين من الخارج

قامت فرق الرصد والتقصي بمدينة البيضاء أمس باستكمال الكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج بفندق الجبل والذين كان عددهم تسعة وأربعين شخصا إضافة إلى سبعة أفراد من شبيبة الهلال الأحمر والكوادر العاملة داخل الفندق.

وأوضح مركز الرصد والتقصي أن الفرق قامت بسحب العينات الخاصة بفيروس كورونا وإجراء التحاليل للتحقق من سلامة جميع النزلاء، كما انتقلت فرق الرصد إلى بلدية وردامة للكشف على نزلاء منتجع هديل الجبل، موجها الشكر لشبيبة الهلال الأحمر البيضاء على التنسيق وتنظيم حركة النزلاء والاعتناء بهم.

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