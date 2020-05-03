اعتماد مطار مصراتة لاستقبال العالقين الليبين في الخارج واستبعاد «معيتيقة»

أكدت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق اعتماد مطار مصراتة الدولي لاستقبال الرحلات الوافدة التي تحمل الليبيين العالقين في الخارجين، مع استبعاد مطار معيتيقة الدولي من رحلات العودة بسبب «تكرار سقوط قذائف عليه وتضرر أجزاء كبيرة من البنية التحتية للمطار».

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنه سيتم التركيز في المرحلة الحالية على الليبيين العالقين في كل من تركيا وتونس، على أن يتبعهما باقي الدول، وذلك لكل من أنهى فترة الحجر الصحي، وأجرى الاختبارات اللازمة.

وأضافت أنه سيتم توزيع بعض المطبوعات كدليل للإرشادات للأطقم الجوية التي توضح كيفية التعامل مع هذه الرحلات، «بحيث نضمن سلامة التشغيل ونقل المواطنين العالقين بالخارج بدون اي مشاكل وسوف يتم التركيز في هذه المرحلة بالمواطنين العالقين بتركيا ثم تونس و باقي الدول بإذن الله تتابعا لكل من أنهى فترة الحجر الصحي بسلامة و أجرى الاختبارات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتنظيم عودة المواطنين العالقين بالخارج برئاسة هشام أبوشكيوات وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران و النقل الجوي، مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، و مندوب عن وزارة الصحة وعدد من مندوبي شركات النقل الجوي و مصلحة المطارات و مصلحة الطيران المدني.

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