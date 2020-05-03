مصر وإيطاليا تتمسكان بالحل السياسي في ليبيا

العنوان_القاهرة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية إيطاليا “لويجي دي مايو”، آخر تطورات الأحداث في ليبيا.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان له اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، أن الوزير شكري ونظيره الإيطالي تبادلا الرؤى حول آخر تطورات الأحداث في ليبيا ، وسُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة بغية تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو استعادة الأمن والاستقرار والقضاء التام على ما تشكله التنظيمات الإرهابية من تهديد لأمن المواطن الليبي والمنطقة بصفة عامة.

وقال «أن الوزيرين تناولا آخر تطورات الجهود المتصلة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد ، وسُبل التعاون من أجل مكافحة انتشاره، حيث أعرب “دي مايو” عن التقدير للدعم الذي قدمته الدولة المصرية لإيطاليا في هذا الصدد، والذي كان له أثر في الجهود الإيطالية لاحتواء انتشار الفيروس، ويؤكد روح التضامن والتلاحم بين شعبي البلدين.