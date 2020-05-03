«صحة الوفاق»: انتهاء إجراءات تسليم وتسلم إدارة مستشفى مسلّاتة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن الانتهاء من إجراءات تسليم وتسلم إدارة مستشفى مسلاتة المركزي؛ استنادا إلى قرار وزير الصحة رقم 81 لسنة 2020، القاضي بتكليف يحيى نور الدين الخمري بمهام مدير المستشفى.

وبحسبت بيان للوزارة اليوم، وجرت مراسم التسليم والتسلم بين مديرَي الإدارة السابق والمكلف ومساعديهما بحضور لجنة من وزارة الصحة.

ووفقًا لما جاء في محضر التسليم والاستلام فإن اللجنة المكلفة أنجزت المهام المكلفة بها، وانتهت من جرد مكتب المدير العام ومنظومة الموظفين العاملين بالمستشفى وعددهم 443 موظّفا، كما قامت اللجنة بجرد الخزينة والصكوك وتسلّمت أختام القرارات والمدير العام.

«صحة الوفاق» تجهيز 6 مراكز لعلاج مصابي كورونا في طرابلس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت «صحة الوفاق»، أنها انتهت من تجهيز ثلاث مراكز مخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا داخل مدينة طرابلس، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز ثلاث مراكز أخرى داخل المدينة خلال الأيام المقبلة.

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