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رئاسة المجلس: مجلس النواب والقيادة العامة على قلب رجل واحد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد مجلس النواب دعمه الكامل للقوات المسلحة وحرصه على وحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية والعمل على تماسكها وأنه لن يترك مجالا للعابثين لخرق نسيجهم الاجتماعي وخلخلة موقفهم السياسي الموحد.

وأشار المجلس في بيان صادر عن مكتب رئيسه إلى أن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام والمواقع لا أساس له من الصحة، وأنهم كبرلمان وقيادة عامة يقاتلون الارهاب بمختلف أشكاله ويتطلعون معا لبناء دولة مدنية.

وناشد المجلس المواطنيين التمسك بخيارات مجلس النواب والجيش في الدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة والطامعين والاستمرار في مكافحة الارهاب حتى تحرير البلاد والحفاظ على الثوابت الوطنية من أجل بناء الدولة، مؤكدا أن السير في مختلف المسارات العسكرية والسياسية والإعلامية ضرورة تفرضها وتمليها المرحلة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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