«مركز أبوسليم» لعلاج مصابي كورونا يتسلّم شحنة من المعدات والمنظومات الكهروميكانيكية

تسلّم مركز أبوسليم لعلاج مصابي فيروس كورونا والجاري إنشاؤه بمدينة طرابلس، شحنة من المعدات والمنظومات الكهروميكانيكية المتعاقد على استجلابها لتجهيز المركز.

وأكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، في بيان لها، أن السعة السريرية «لمركز ابوسليم» تبلغ 40 سريرًا، ويحوي مختبرًا طبيًا وغرفة تعقيم ومخازن للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

