“العباني” يكشف ملامح إدارة القوات المسلحة للبلاد في المرحلة المقبلة

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر، يعتزم إصدار إعلان دستوري يؤكد الثوابت التي جاءت خلال إعلان إسقاط الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه.

جاء ذلك في تصريحات لـ”صحيفة الإتحاد الإماراتية”، اليوم الأحد، حيث أوضح “العباني” أنه من المرجح أن يتم إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للجيش، بعد قبوله التفويض لإدارة شؤون البلاد بحيث يتم التركيز على محاربة المليشيات، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها ويستوعب آلية إدارة الشأن العام.

وأوضح “العباني”، أنه من المتوقع تشكيل هيئة حكم بعدد من الوزراء التكنوقراط برئاسة شخصية قادرة على إدارة الشأن العام بكفاءة لمكافحة الفساد وتحديد ملامح المرحلة الانتقالية التي يتم من خلالها تحرير الأراضي الليبية من الإرهاب الذي علق بها نتيجة الهشاشة الأمنية وضعف وفساد المؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

وأكد العباني، أن قيادة الجيش تعمل على دراسة ملامح الدستور، والتداول السلمي للسلطة ووضعية الدولة المدنية التي ستنتهي إليها المرحلة الانتقالية القائمة على تفويض السلطة، محذراً من إعادة تدوير بعض الوجوه السياسية خاصة تلك التي ارتبطت بالفساد، مشدداً على أن محاربة الفساد نصف حل الأزمة في ليبيا.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرادة الشعب الليبي بإدارة شئون البلاد، رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسئوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، الأسبوع الماضي، حيث وجه خلالها المشير حفتر، التهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، وقدم التحية لليبيين لتجديد الثقة في القوات المسلحة، قائلا: “تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شئون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب”.

وأكد أنه ما كانت تحققت الانتصارات لولا دعم الشعب للقوات المسلحة، مضيفا “ما كانت الثقة تترسخ لولا تضحيات الضباط والجنود بدمائهم من أجل سلامة الوطن، كما سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة وفق إرادة الشعب مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”.