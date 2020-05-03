لجنة الخارجية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة رافضي الهدنة

جددت لجنة الخارجية بمجلس النواب نداءات المجلس المتكررة للتهدئة وإعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية، وأبرزها مكافحة وباء كورونا المستجد.

وأشارت اللجنة في بيان لها أمس إلى قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك في محاور مدينة طرابلس لأسباب إنسانية، داعية إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية وتحميل الأطراف التي ترفض الموافقة عليها مسؤولية المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون، هذا وأكدت خارجية النواب في بيانها أن تلك الأفعال الإجرامية انتهاك للقانون الإنساني والدولي، حيث ناشدت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في ليبيا ومحاسبة كل من يتجاهل الهدنة.

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