«داخلية الوفاق» تبحث مع «المالية» إمـكانـية تـحويـل مـخصصـات الـجهـات الـتابـعة إلـي ديـوان العام

ناقشت وزارتا المالية والداخلية بحكومة الوفاق، الـترتـيبات الـمالـية لـوزارة الـداخـلية وإمـكانـية تـحويـل مـخصصـات الـجهـات الـتابـعة لها إلـي الديـوان العام، بـالإضـافـة لـعـدد مـن الـمواضـيع الـتي تـهـم الـوزارتـيـن.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع تـقابـلي ضـم مـديـر إدارة الـشـؤون الـمالـية بالوزارة عـمـيد جمال صفر، ومـديـر إدارة الـخزانـة الأزهر كشير بـوزارة الـمالـية، والـمـراقب الـمالـي الـعام ورئـيـس قـسـم شـؤون الـمرتـبات وبـعـض مـن رؤسـاء الأقـسـام والـمكـاتـب بـوزارة الـداخـلـية، ومـديـر إدارة الـمـوارد الـمالـية ومـديـر إدارة الـميزانـية ورئـيس اللـجـنة الـدائـمة لـترشـيد الـمرتـبات بـوزارة الـمالـية.

«داخلية الوفاق» تبحث استئناف الحركة السياحية البحرية بميناء الشعاب في طرابلس

كان وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، ناقش يوم الإثنين الماضي، مع مسؤولي مصلحة الجوازات وإدارة أمن المنافذ وميناء طرابلس البحري، ورئيس مركز جمرك الميناء، والمندوب الأمني بالسفارة الليبية في تونس إمكانية استئناف حركة السياحة البحرية بميناء الشعاب.

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