صالح المسماري: القبائل مستعدة لقتال تركيا ومستمرة في دعم القوات المسلحة

شدد رئيس المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف اللواء صالح المسماري على أن القبائل مستعدة لقتال تركيا ومستمرة في دعم الجيش لتحرير البلاد من الإرهابيين.

المسماري وفي تصريحات لموقع العين الإخبارية قال إن الليبيين التفوا حول القوات المسلحة لمحاربة الأتراك وإسقاط الاتفاق السياسي الملغم الذي مكن للاستعمار التوغل في ليبيا.

وأضاف المسماري أنه ربما نلجأ لتجنيد كافة شباب القبائل وشيوخها لمساندة القوات إذا لم تكف تركيا عن محاولتها احتلال البلاد ووقف الانتهاكات الإجرامية التي ترتكبها تنظيمات القاعدة وداعش والإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن كافة القبائل الليبية ومختلف فئات الشعب تدافع عن وطنها ضد الجرائم التي ترتكب في حقه، وتقف أمام أطماع تركيا في الثروات الليبية.

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