“تجمع ثوار 17 فبراير” يغلق فرع الأوقاف بالخمس ويكتب على جدار المقر “لا للمداخلة لا للسفلة”

أغلقت اليوم مليشيات السراج فرع وزارة الأوقاف فى الخمس،وكتبوا على جدار المقر “لا للمداخلة لا للسفلة”، وذلك بعد أيام من هجوم الصادق الغرياني المفتى المعزول فى ليبيا على الوزارة.

وأصدر اليوم الأحد، ما يسمى التجمع الليبي الوطني لثوار ثورة 17 فبراير، وقوات عملية بركان الغضب، بياناً لإعلان إغلاق فرع وزارة الأوقاف بالخمس، ورفضهم تسليم إدارة مكتب الأوقاف بالمدينة لما اسمونه “أحد المداخلة”.

وقالوا فى بيانهم الذي بثته قناة التناصح الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا، نجدد رفضنا التام لتولي أنصار المداخلة لهذا المنصب لدعمهم ما يسمونه بالجيش الليبي.

وقبل أيام جدد المفتي المعزول الشيخ الصادق الغرياني هجومه على رئاسة هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق متهمًا إيها بأنها تابعة للاستخبارات دولة عربية ، مضيفا أن هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق ورئيسها موالية للعدو وتتبع منهج “المداخلة” وهي فرع من فروع استخبارات هذه الدولة.

وزعم الغرياني عبر برنامج “الإسلام والحياة”،قبل أيام، أن الرئاسي متضامن ومتعاون ومتواطئ معهم وهم ما وصولوا إلى الأوقاف إلا بالتعاون مع بعض الكتائب مثل كتيبة الردع وبعض النخب الطرابلسية.

وادّعى الغرياني، أن دار الإفتاء تمثل المذهب المالكي الذي درجت عليه البلد منذ مئات السنين ومذهب المداخلة هو مذهب سعودي تابع للاستخبارات السعودية والمساجد التي في طرابلس وغرب ليبيا تتبع هيئة الأوقاف التابعة لمذهب “المداخلة” على حد قوله.