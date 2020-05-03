مسؤولة مفوضية اللاجئين تشدد على عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا

شددت مسؤولة مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة جيليان تريجز، على ضرورة عدم إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر.

وقالت تريجز إن النزاع الدائر في ليبيا إضافة إلى الاعتقال الروتيني للمهاجرين وطالبي اللجوء النازحين، الذين غالبا ما يواجهون ظروفا غير صحية وغيرها من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز في ليبيا، تجعل من الواجب علينا عدم إعادة المهاجرين إليها، مطالبة بتوفير منفذ آمن لنزول هؤلاء المهاجرين على الشاطئ دون تأخير، إلى جانب الاتفاق الفوري على كيفية تقاسم المسؤولية بين الدول لاستضافة الوافدين بحرا بمجرد وصولهم إلى البر الآمن.

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