الكهرباء تبحث العراقيل التي تواجه سير العمل

استقبل المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء على ساسي، صباح اليوم الأحد، رئيس وأعضاء مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، لبحث المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه قطاع الكهرباء والجهود التي تقوم بها الشركة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وقام المدير التنفيذي، خلال اللقاء بإعطاء شروح وافية عن كافة المشاكل والتحديات التي تقف أمام سير العمل بالوجه المطلوب، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل استقرار الشبكة الكهربائية كما أوضح المدير التنفيذي أن جميع العاملين بالشركة ملتزمون بأداء أعمالهم رغم الظروف الصحية والأمنية وأنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل راحة المواطن الكريم.

من جهته أبدى رئيس وأعضاء مجلس اتحاد طرابلس الكبرى استعدادهم بالتدخل لحل المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء كالتعديات على بعض المحطات والمشاكل التي سببها المكب الملاصق لمحطة جنوب طرابلس، ومتابعة ذلك مع مؤسسات الدولة، ودعم الشركة والوقوف معها حتى يتسنى لجنود الكهرباء العمل في ظروف اعتيادية ومريحة نسبياً.