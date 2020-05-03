مديرية أمن شحات تُعلن استقبال مواطني البلدية العالقين في مصر.. وتؤمن أماكن الحجر الصحي

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الأحد، أنه تم استقبال المواطنين التابعين للبلدية والعالقين في دولة مصر.

وقامت مديرية أمن شحات بتكليف تمركزات لتأمين أماكن الحجر الصحي المخصصة حفاظا على صحة المواطنين، مؤكدة أن ذلك بجهود من أعضاء مديرية الأمن وأعضاء لجنة مجابهة وباء كورونا بشحات.

كانت لجنة مكافحة وباء كورونا في بلدية شحات، قد تابعت الجمعة الماضية، مهمة وصول جميع العالقين العائدين من مصر عبر منفذ أمساعد البري إلى البلدية الذين بلغ عددهم 73 مواطن قسموا على دفعتين، وكان فى استقبالهم عادل سعيد عمر مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية شحات.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، الدفعة الأولى وصلت لمدينة شحات ظهر الخميس الماضي، فيما ستصل الدفعة الثانية التي تضم بقية العالقين في وقت لاحق، وتم البدء في تسكين العالقين وفق خطة صحية من فريق الرصد في منتجعات خاصة بمدينة شحات للحجر الصحي تبرع بها المواطنين ووفرت فيها جميع سبل الراحة.