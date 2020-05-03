ليبيا تجمع تونس والمغرب لبحث حلول توافقية

أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، ونظيره المغربي ناصر بورويطة، على ضرورة إيجاد حل توافقي في ليبيا.

وشدد الوزيران خلال مكالمة هاتفية أمس السبت على ضرورة أن يستند أي حل للأزمة الليبية إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها.

وبينت الخارجية التونسية في بيان لها أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وجهود البلدين لاحتواء تداعياتها الصحية والاقتصادية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أشرف بمشاركة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وعدد من الوزراء على اجتماع عقد قبل يومين للنظر في التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، حيث أكد المجتمعون على أن تونس ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم، كما جددوا تمسك تونس بالشرعية الدولية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا دون أي تدخل أجنبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية