بدء المسح العشوائي لفيروس كورونا في بنغازي

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، البدء الفعلي في المسح العشوائي في ميادين بنغازي، بعد إعداد وتجهيز فرق متعددة للكشف داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية، ضمن الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الطبية

مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات الدكتور عبدالغفار المنفي، أوضح أن العمل على الخطة استغرق أسبوعا، مؤكدا أنها معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت إسقاطات تحمل البيانات لكل حي وكل منزل وكم يحمل من أسر، وكم عدد أفراد كل منزل، مضيفا في حديثه أن أعداد السكان والنوع هو ما ساعد المسح العشوائي ورسم الخريطة النهائية للعينات.

وباشرت الفرق الطبية اليوم الأحد سحب العينات العشوائية من عدة مناطق في بنغازي حيث تم سحب 50 عينه من مناطق السلماني الغربي والسلماني الشرقي و بن يونس و عمارات السبخة.

وبينت اللجنة أن عمليات السحب ستتواصل من مختلف المناطق في بنغازي حتى تصل إلى 600 عينة.

وتعد هذه الطريقة الإحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي في الدراسات الميدانية بهدف معرفة مدي انتشار فيروس كورونا ومدى المناعة المجتمعية ضده.

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