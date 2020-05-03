بالصور .. مُباشرة فرق المسح العشوائي عملها بسحب عينات عشوائية من وسط أحياء مدينة بنغازي

بنغازي 03 مايو 2020(وال)- باشرت فرق المسح العشوائي التابعة للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا مساء السبت، عملها بسحب عينات عشوائية من وسط أحياء مدينة بنغازي.

هذا ويُرافق فرق المسح العشوائي مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات الدكتور عبد الغفار المنفي، وعضوي اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور أحمد الحاسي والدكتور أحمد الحداد.

وقال مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات الدكتور عبد الغفار المنفي – لمكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي- “إن جرى العمل على إعداد خطة المسح منذ أسبوع تقريبًا، بحيث تُغطي العينات العشوائية جميع أنحاء بنغازي، وهي طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي، تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية”.

وتابع المنفي:” اعتمدنا في هذه الدراسة؛ على التعداد السكاني لسنة 2016، وهو آخر تعداد سكاني رسمي، وأجرينا من خلاله إسقاطات، تظهر البيانات لكل حي وكل منزل، كم يحوي من الأسر، وكم عدد الأفراد في كل منزل، وأعداد السكان والنوع، وهو ما ساعدنا كثيرًا في هذا المسح العشوائي، ورسم الخريطة النهائية للعينات”.

وأوضح المنفي أن المسح يستهدف كافة الأعمار من الجنسين، وأن خمسة فرق انطلقت ليل السبت في أحياء السلماني الشرقي والسلماني الغربي، وبن يونس وعمارات السبخة، وتم توزيع الفرق بطريقة عشوائية.

وأشار المنفي إلى تجاوب كبير جدًا وتعاون إيجابي من قبل المواطنين مع الفرق التي قامت بسحب العينات حسب التوزيع الديموغرافي وفق ما تم تخطيط له، ونتج عنه سحب عدد 50 عينة من جميع الشرائح، وسيستمر العمل إلى أن نصل إلى عدد 600 عينة”. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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