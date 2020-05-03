سيالة يبحث مع السفير الإيطالي آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، مع السفير الايطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني، آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا.

وبحسب بيان للمجلس اليوم، فإن اللقاء عقد بديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

يأتي ذلك في خضم إعلان قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015.

«نواب طرابلس» يرفض «إسقاط الاتفاق السياسي» ويؤكد ضرورة صياغة مشروع وطني يحقق طموحات الليبيين

وعبر حفتر في كلمة له، عن «اعتزاز القيادة العامة بهذه المهمة التاريخية، في هذه الظروف الاستثنائية وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار الشعب الليبي مصدر السلطات»، معلنا «استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات أمام الله وشعبنا والضمير والتاريخ».

فيما عبر مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عن رفضه إعلان حفتر، وطالب المجلس المجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ إجراءات حازمة ضد «الجرائم التي طالت الأبرياء وهددت السلم المجتمعي للبلاد».

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