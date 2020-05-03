باشاغا يدعو لحماية منابر الإعلام من «خطاب الكراهية والتطرف والإشاعات»

دعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، لحماية منابر الإعلام والمعلومات من «خطاب الكراهية والتطرف والإشاعات»، مؤكدا أنه يعطي توجيهات لجميع الإدارات بالوزارة باحترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين وتسهيل عملهم.

وأضاف باشاغا في تغريدتين على موقع «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، «نحيي أصحاب العدسات والأقلام الحرة»، مؤكدا دورهم الهام في نقل الحقيقة وتوثيق «جرائم العدوان» ونقل معاناة المدنيين ومواكبة تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد_19.(

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ولفت إلى أن الوزارة تُخصص بريداً إلكترونياً لاستقبال الشكاوي والتظلمات في سرّية وأمان، مؤكدين «عزمنا على محاربة أي تجاوزات صادرة عن الأفراد والجهات المختلفة، أو حتى الكيانات التابعة للوزارة».

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