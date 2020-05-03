(صور) الكشف الطبي لنزلاء الحجر الصحي بالبيضاء

قامت فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي بمدينة البيضاء، بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج بفندق “مرحبا” الذين يبلغ عددهم 147، عبر الكشف العام.

و أوضح المركز أن عملية الكشف، شملت قياس درجة الحرارة، وإعطاء الحقن للنزلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة، وقياس ضغط الدم، والكشف على الجروح وإزالة الغرز الجراحية.

وأشار مركز الرصد والتقصي بالبيضاء، إلى أن حالة النزلاء الصحية ممتازة ولا توجد أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن إجراء التحاليل الطبية ستستكمل غدا الاثنين.

يشار إلى أن مدينة البيضاء استقبلت عددا من المواطنين العالقين في مصر، وخصصت لهم ثلاث فنادق، وتنتظر المدينة تسيير رحلات أخرى لاستكمال عودة اللبيبين العالقين من أبناء البلدية على التراب المصري.

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