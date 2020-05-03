اخبار ليبيا الان

الشاطر: علينا أن نضع مشروع ما بعد القضاء على حفتر

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، إن “التمسك بالاتفاق السياسي كإطار لحل الأزمة الليبية جيد، لكنه لم يعد ممكنا لغياب مجلس النواب المنقسم إلى مجموعات لا يملك أيًا منها النصاب فضلا عن تعنت كل منها”.

الشاطر وأضاف ، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس السبت، “علينا أن نضع مشروع الدولة ما بعد القضاء على حفتر، ومجلس الدولة موكولة له المهمة”.
وكان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن في بيان مرئي له، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة .

وكان حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة االلص الجعان اردوغان هياخد 50مليار دولار الموجوده بمصرف ليبيا المركزي وانت ببتتكل ياغبببببببببي:

    الم أقل لك يابليد
    انتهي الدرس
    ياغبي
    ياغببببببببببببببي

    رد