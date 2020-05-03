كورونا ترفع خسائر الطيران الليبي لـ70 مليون دينار

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي عز الدين المشنون في تصريح خاص لـ 218 اليوم الأحد أن حجم خسائر قطاع الطيران بسبب تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية قد بلغت أكثر من 70مليون دينار.

وطالب المشنون الحكومة بالتدخل ودعم شركات الطيران المملوكة للدولة عن طريق “القابضة” من بينها الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وشركة الخدمات الأرضية “المناولة” وشركة خدمات التموين، مؤكدا أن الخسائر تشمل توقف حركة الطيران في موسم مهم للغاية وهو موسم العمرة الذي تنشط فيه حركة الرحلات، بالإضافة لخسائر المرتبات وخسائر الصيانة وما سيتبعها من إنفاق لاحق.

وقال المشنون إن الدعم المطلوب من الدولة سيضمن عودة قوية للشركات تتيح لها استمرارية العمل والحفاظ على الكادر الوظيفي لمختلف الشركات.

وأشار المشنون إلى أن إجمالي مرتبات العاملين في الخطوط الليبية في المنطقة الشرقية تبلغ نحو 4 ملايين دينار لكل شهر، فيما تبلغ مرتبات العاملين في الخطوط الجوية الإفريقية حوالي 1.5 مليون دينار شهريا.

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