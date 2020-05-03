رحلة صحفي مرتزق سوري من الـ2000 دولار حتى مقتله بمحور صلاح الدين

كشفت مصادر عسكرية لـ”الساعة24″، عن مقتل المرتزق السوري محمد الحسن المعضماني، الذي وثق بالصور والفيديوهات قدوم المرتزقة قبيل توجهمم إلى ليبيا وبعد وصولهم فى محاور القتال.

وأضافت المصادر، أن المدعو مواليد 1996 ومن سكان مدينة دمشق ومقيم في مدينة ” عفرين ” بمحافظة حلب بسوريا، وهو مراسل وصحفي ” مرتزق ” لصالح الفصائل المسلحة ما يعرف الجيش الحر السوري والموالي إلي تركيا مواليه عمياء .

وتابعت المصادر، المدعو جاء إلي ليبيا في أواخر مارس الماضي من مطار اسطنبول إلي مطار مصراتة ومنها إلي طرابلس مقابل 2000 دولار ، وقد ظهر”المعضماني “في صورة سلفي له ومن خلفه عددا من المسلحين المرتزقة السوريين المواليين إلي تركيا أثناء تجهيز أنفسهم للقدوم إلي ليبيا .

وأوضحت المصادر، أن المدعو المعضماني ، هو من وثق المجموعة المرتزقة من السوريين وهو من ضمنهم بكاميرا الخاصة الموضوعة علي ” الرأس ” التي حاصرتها القوات المسلحة الليبية بمنزل في محور صلاح الدين في طرابلس وينادي حينها ( إرجاااااع ) ، لتتمكن القوات المسلحة الليبية من قتله والاستيلاء علي ” الكاميرا ” الخاصة به، وليعلن عن مقتله صباح الأحد 3 مايو 2020