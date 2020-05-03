فيديو | بعد الزاوية .. موالين للغرياني يغلقون مكتب أوقاف الخمس

ليبيا – أقدمت مجموعة موالية للمفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني على إقفال مكتب هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة الخمس بدعوى وجود ما أسموهم ” المداخلة ” بالمكتب في إشارة منهم للسلفيين .

اليوم الأحد قامت مجموعة مما يسمى ” التجمع الوطني لثوار 17 فبراير ” بإقفال المبنى بالسواتر الترابية ترافقها مجموعة أخرى من مسلحين يسمون أنفسهم ” عملية بركان الغضب – الخمس ” .

وجاء هذا القفل إحتجاجًا على ماقالت هذه المجموعات أنه تعيين غير سليم من قبل هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق لمسؤول على المكتب في مدينة الخمس متهمين السلفيين بأنهم فئة باغية مناصرة للباطل .

وكتبت المجموعة عبارات على المبنى بعد قفله منها ” لا للمداخلة ، تم القفل من قبل بركان الغضب الخمس ، لا لأدعياء السلفية السفلة ، تم القفل من كتيبة شهداء الحاوية ” وغيرها من العبارات التي تدل بوضوح على أيدولوجية المجموعة علاوة على إرتباط مايسمى ” التجمع الوطني لثوار 17 فبراير ” بجماعة الإخوان المسلمين .

ويأتي ذلك بعد حدث مشابه يوم الخميس الماضي في مكتب أوقاف مدينة الزاوية ضمن حملة أطلقها عدد من الموالين للغرياني على المساجد بدعوى طرد جميع من يسمونهم ” المداخلة ” وتمكين فئات أخرى من المنابر وقد قاد الحملة المتشدد عبدالرازق البشتي مدير أوقاف الزاوية السابق .

فيما أكد عديد السكان للمرصد أن الدعاة والأئمة المستهدفين كانوا من أشد المناهضين والمحذرين مما يسمى ” مجالس شورى الثوار في بنغازي ودرنة ” المرتبطة بتنظيم القاعدة ليكون الأمر الآن قد دخل في تصفية الحسابات معهم .

الغرياني : المداخلة مكلفون من الخارج بحرمان #ليبيا من الاستقرار وتشكيل فصائل مسلحة. #المرصد https://t.co/rOiHiUV3rU — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 30, 2020

يشار إلى أن الغرياني ومساعده سامي الساعدي المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة قد بادرا منذ الأسبوع الماضي في تكثيف حملاتهم على ” السلفيين ” وعلى رئيس هيئة الاوقاف بحكومة الوفاق محمد احميدة العباني .

المرصد – متابعات

فيديو | الغرياني : القصف الصاروخي الذي طال منطقة سوق الجمعة وشرفة الملاحة خلال الأيام الماضية قد يكون عقاب من الله لهم لإحتضانهم ” المداخلة العملاء ” في قوة الردع الخاصة وغيرها . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Xpi6Zx5ESa — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 9, 2020

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