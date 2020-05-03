شحات تستقبل الدفعة الأولى من العائلات العائدة من مصر

العنوان_شحات أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الأحد، أنه تم استقبال المواطنين التابعين للبلدية والعالقين في دولة مصر. وقامت مديرية أمن شحات بتكليف تمركزات لتأمين أماكن الحجر الصحي المخصصة حفاظا على صحة المواطنين، مؤكدة أن ذلك بجهود من أعضاء مديرية الأمن وأعضاء لجنة مجابهة وباء كورونا بشحات. كانت لجنة مكافحة وباء كورونا في بلدية شحات، قد …

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