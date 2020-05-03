أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عدم تسجيل

حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم اليوم 47 عينة لحالات مشتبه

في إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف المركز أن نتائج فحص العينات جاءت جميعها سالبة، وتبين

خلوها من المرض.

The post الوطني لمكافحة الأمراض يعلن خلو 47 عينة من فيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24