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اشتباكات بين قوات الوفاق والجيش بمحيط معسكر حمزة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر لليبيا 24، الأحد، أن الكتيبة 301 مشـاة التابعة لقوات الوفاق شنت هجوماَ على مقسمات بطريق الدوائر المؤدية نحو معسكر حمزة، مؤكدة أنها تمكنت من السيطرة على بعض المراكز التابعة  للجيش، وتعطيل اليات عسكرية تابعة للجيش، مشيرة إلى تواصل الاشتباكات بين الطرفين .

وقالت عملية بركان الغضب، الأحد، إن مدفعية قوات الوفاق استهدفت مخزناً للذخيرة وتجمعا لقوات حفتر خلف شركة النهر بوادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بوقوع قصف بالمدفعية الثقيلة بمحيط منطقة أبو سليم، كما سقطت عدة قذائف على منطقة بئر التوتة.

وأشارت مصادر إلى سقوط عدة قذائف هاون بالقرب من مصحة رويال بطريق الشوك، وسقوط قذيفة على شارع الحسن والحسين في بوابة الجبس.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • مصادر كاذبة كالعادة وماهى الى مصيدة لدخول الجرذان ويظن الجرذ انه استولى على المصيدة الى ان يتم الامساك به من ذيله ونرى المرتزقة على شاشات التليفزيون يلعنوا الكلب اردوغان

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  • نري الاوضاع بدات تتغير لصالح قوات الوفاق او كما يسميهم حفتر بالعصابات و المليشيات بدات
    ترهونة والوطية محاصرة برغم قوات حفتر ليس لوحدهم فى الميدان وكذلك قوات الوفاق المليشيات يسطرون قمة فى الاصرار والشجاعة أما العجوز حفتر والذي يتحمل المسؤولية التامة على الدمار والخراب وعلى مالت علية الأمور آلاف شباب جز بهم فى الحرب الغير مدروسة من قبل المشير تدفعو ثمن لذلك إمكانيات فعلية حربية لا توجد ضباط ذو خبرة لايوجد ومع هذا المسلسل الباهت سنري الأمور ستسير عكس التوقعات وحكومة الوفاق أقرب لذلك

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