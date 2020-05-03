“الوطني لمكافحة الأمراض” يكشف نتائج فحص 47 حالة مشتبه إصابتها بكورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى بيانه رقم 56 اليوم الأحد، عن نتائج فحص 47 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز، استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض، اليوم الأحد، 47 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأمس السبت، كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلو 58 حالة اشتباه من فيروس كورونا المستجد، وتماثل 4 حالات للشفاء، مؤكدا فى بيان أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم السبت عدد (58) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد،وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، موضحا أن من بين العينات السالبة، 4 حالات قد تماثلت للشفاء (حالة أساسية، و3 مخالطين).

يذكر أن، تم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 63 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 24 مصاباً للشفاء.