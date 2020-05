أعلنت

مديرية أمن شحات، الأحد، عن استقبال المواطنين التابعين للبلدية والعالقين في دولة

مصر.

وقامت

مديرية أمن شحات بتكليف تمركزات لتأمين أماكن الحجر الصحي المخصصة حفاظا على صحة المواطنين،

مؤكدة أن ذلك بجهود من أعضاء مديرية الأمن وأعضاء لجنة مجابهة وباء كورونا بشحات.

كانت

لجنة مكافحة وباء كورونا في بلدية شحات، قد تابعت الجمعة الماضية، مهمة وصول جميع العالقين

العائدين من مصر عبر منفذ أمساعد البري إلى

البلدية الذين بلغ عددهم 73 مواطن قسموا على دفعتين.

The post مديرية أمن الشحات تعلن استقبال مواطني البلدية العالقين في مصر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24