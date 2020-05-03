سماع أصوات اشتباكات في طريق المطار بطرابلس

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بسماع أصوات اشتباكات في طريق المطار بطرابلس.

وقال عملية بركان الغضب، الأحد، إن مدفعية قوات الوفاق استهدفت مخزناً للذخيرة وتجمعا لقوات حفتر خلف شركة النهر بوادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بوقوع قصف بالمدفعية الثقيلة بمحيط منطقة أبو سليم، كما سقطت عدة قذائف على منطقة بئر التوتة.

وأشارت مصادر إلى سقوط عدة قذائف هاون بالقرب من مصحة رويال بطريق الشوك، وسقوط قذيفة على شارع الحسن والحسين في بوابة الجبس.

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