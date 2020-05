ساسي : مجلس اتحاد طرابلس الكبرى وعد بحل أزمة القمامة والتعدي على محطات الكهرباء

أكد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، على ساسي،

الأحد، التزام جميع عاملين الشركة بأداء أعمالهم رغم الظروف الصحية والأمنية التى

تمر بها البلاد .

وأوضح ساسي، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك ” ، أنه استقبل اليوم رئيس وأعضاء مجلس اتحاد

طرابلس الكبرى، لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الكهرباء، مؤكدا أن المجلس

وعد بالتدخل لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع، كالتعديات على بعض المحطات والمشاكل

التي سببها المكب الملاصق لمحطة جنوب طرابلس .

