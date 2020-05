‏ عصمان : لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية

” رمضان عصمان”، الأحد، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وأوضح عصمان، فى تصريح صحفي، أنه لا صحة لهذه الشائعات التي

يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير

الاحترازية التى وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس.

وأكد عصمان أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس

هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار،

والحرص علي التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول،

والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

