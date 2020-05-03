مفوضية اللاجئين تطلق خطة طارئة لتوزيع المساعدات في طرابلس

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدء سلسلة من عمليات التوزيع الإضافية الطارئة في طرابلس لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً خلال شهر رمضان، وذلك في ظل التهديدات الجديدة الناجمة عن الحرب وكوفيد-19.

وأوضحت المفوضية، أن عملية التوزيع الأولى بدأت اليوم الأحد، واستهدفت أكثر من 100 من طالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في أماكن مكتظة مع نقص المياه وخدمات الصرف الصحي، في أحد الأحياء الشعبية في طرابلس، لافتة إلى أن حزمة المساعدة التي يتم توزيعها تشمل مستلزمات النظافة، وأقراص التنقية المقدّمة من اليونيسيف، وسلة طعام (مصممة لشهر واحد).

وأضافت المفوضية، أنه في الأسبوع الأول سيتم إيصال المساعدة إلى قرابة 500 شخص. والهدف هو الوصول إلى نحو 4,000 شخص خلال شهر رمضان.

وقال جان بول كافالييري، رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا: “نحن ندرك أن الحياة اليومية في ليبيا صعبة للغاية على الليبيين وكذلك على اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب النزاع المسلح، وأن الوضع ازداد صعوبة بسبب حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة لمكافحة كوفيد-19”.

وكررت مفوضية اللاجئين نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي حث فيه الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم على وقف قتالها لدعم الاستجابة لخطر جائحة كوفيد-19.