بالصور.. نرصد المسح العشوائي للكشف عن كورونا ببنغازي

تباشر فرق المسح العشوائي التابعة للجنة الطبية الاستشارية المعنية بمكافحة وباء كورونا عملها وذلك بسحب عينات عشوائية من وسط أحياء مدينة بنغازي.

ويُرافق فرق المسح العشوائي مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات الدكتور عبد الغفار المنفي، وعضوي اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور أحمد الحاسي والدكتور أحمد الحداد.

وصرح مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات الدكتور عبد الغفار المنفي، بأنه جرى العمل على إعداد خطة المسح منذ أسبوع تقريبًا، بحيث تُغطي العينات العشوائية جميع أنحاء بنغازي، وهي طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي، تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية.

وأوضح “المنفي” اننا اعتمدنا في هذه الدراسة؛ على التعداد السكاني لسنة 2016، وهو آخر تعداد سكاني رسمي، وأجرينا من خلاله إسقاطات، تظهر البيانات لكل حي وكل منزل، كم يحوي من الأسر، وكم عدد الأفراد في كل منزل، وأعداد السكان والنوع، وهو ما ساعدنا كثيرًا في هذا المسح العشوائي، ورسم الخريطة النهائية للعينات.

وأشار “المنفي” إلى أن المسح يستهدف كافة الأعمار من الجنسين، وأن خمسة فرق انطلقت ليل السبت في أحياء السلماني الشرقي والسلماني الغربي، وبن يونس وعمارات السبخة، وتم توزيع الفرق بطريقة عشوائية.

ولفت “المنفي” إلى تجاوب كبير جدًا وتعاون إيجابي من قبل المواطنين مع الفرق التي قامت بسحب العينات حسب التوزيع الديموغرافي وفق ما تم تخطيط له، ونتج عنه سحب عدد 50 عينة من جميع الشرائح، وسيستمر العمل إلى أن نصل إلى عدد 600 عينة.

كانت اللجنة الطبية الاستشارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد قد أعلنت أمس السبت، عن البدء في إجراء المسح العشوائي للكشف عن الفيروس في بنغازي، وذلك بسحب عينات 50 شخصا، على أمل الوصول إلى 600 عينة.

وقالت اللجنة، حسب صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن المسح العشوائي بدأ فعليا، إذ قامت اللجنة بإعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة البواء.









