بلدية طرابلس ومصرف الجمهورية يطلقان خدمة جديدة لتخفيف الازدحام

أعلنت بلدية طرابلس المركز، الأحد، عن إطلاق خدمة ”

إحجز رقمك في المصرف وأنت في الحوش “، بالتعاون مع مصرف الجمهورية، بهدف تحديد

موعد للحضور وتسلم المرتبات لتجنب الازدحام والوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعى ” فيسبوك”، أن هذه الخدمة تهدف إلى تخفيف الإزدحام والتجمعات وخاصة في المصارف، مؤكدا أنه

من المتوقع أن تدخل مرحلة التنفيذ خلال أسبوع، وستعمم على كافة المصارف، وتخصص أرقام

لها فور بدء العمل بها .

