خارجية مجلس النواب تجدد المطالبة بالالتزام بالهدنة الإنسانية في رمضان

وجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نداءً إنسانيًا للالتزام بالهدنة ووقف كافة العمليات القتالية خلال شهر رمضان، لإفساح المجال لجهود الإغاثة الإنسانية والتي من أبرزها مكافحة جائحة كورونا.

وقالت اللجنة، فى بيان لها، إنها تجدد نداءات مجلس النواب المتكررة للتهدئة وإعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية وأبرزها مكافحة مرض كوفيد 19، مشيرة إلى قرار الجيش الوطني بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في محاور طرابلس لأسباب إنسانية.

ودعت اللجنة إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية وتحمل الأطراف التي ترفض الموافقة على الهدنة مسؤولية المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون وتؤكد أن تلك الأفعال الإجرامية انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في ليبيا واتخاذ موقف حاسم تجاه الأمر ومحاربة كل من يتجاهل الهدنة.

وكان ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد رفض إعلان الجيش الوطني الالتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها جهات محلية وأخرى دولية.