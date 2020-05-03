عودة الليبيين العالقين بتركيا من مطار مصراتة بدلا من “معيتيقة” لأسباب أمنية وفنية

قرر اجتماع عُقد بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، إجراء تعديل في مسار عودة الليبيين العالقين من تركيا ليكون من خلال مطار مصراتة بدلا من مطار معيتيقة وذلك لأسباب أمنية وفنية.

عقد الاجتماع برئاسة وكيل الوزارة، وبحضور الدكتور بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومندوبين عن كلا من مصلحة المطارات والطيران المدني والشركات الناقلة.

وقرر الاجتماع أن الرحلات ستباشر عملها اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم 5/5/2020 بواقع رحلتين في اليوم عبر الخطوط الجوية الليبية والافريقية وبعد التنسيق مع اللجنة المشكلة بحصر وتسفير المواطنين حيث يكون الاقلاع الساعة 7:00 صباحا من مطار مصراتة والوصول لمطار مصراتة عند الساعة 17:30.