أكد عضو مجلس النواب التونسي، ثامر سعد، الأحد، أن لجنة التونسيين

في الخارج، ستلتقي غدًا الاثنين، مع ممثلين من وزارة خارجية بلاده ، لبحث سبل إجلاء

التونسيين العالقين في ليبيا .

وأوضح سعد، في تصريح صحفي، أن وضع التونسيين في ليبيا معقد

بسبب التوتر الأمني هناك، مؤكدًا أنه لا يقلّ أهمية عن حال آخرين عالقين، من بينهم

طلبة في دول عدّة، مُعربًا عن ثقته في أن وزارة الخارجية التونسية ستجد الحل المناسب

لهم بسرعة.

يذكر أن معبر الذهيبة الحدوي بين تونس وليبيا قد أُغلق أمام

حركة المسافرين في الاتجاهين، منذ مارس الماضي، في إطار التدابير التي اتّخذتها الحكومة

التونسية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا .

The post البرلمان التونسي يبحث سبل إجلاء العالقين في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24