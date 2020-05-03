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“معيتيق”: عملية “إيريني” أغفلت مراقبة الحدود الشرقية ولم يتم مشاورة “الوفاق” بشأنها

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، أن عملية «إيريني» البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا غير كافية، وأغفلت مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا، والتي تؤكد التقارير الأممية وغيرها تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم المعتدي في إشارة إلى “المشير خليفة حفتر”.

جاء ذلك خلال لقاء “معيتيق” مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، اليوم الأحد.

وأوضح بيان لما يسمى “المجلس الرئاسي”، أن “معيتيق” أكد خلال اللقاء على أن عملية إيريني لم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق.

بدوره أشار بوتشيني إلى أن بلاده ستعمل مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية بشأن إعادة التوازن في العملية لمراقبة الحدود البرية ومنع تهريب النفط الخام بطرق غير شرعية لضمان تنفيذ العملية بشكل حيادي.

يذكر أنه في 31 مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية «إيريني» في البحر المتوسط، لتستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

ورغم اعتراض رئيس ما يسمى بـ “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق، فائز السراج، في 23 أبريل الماضي، لدى رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، على عملية «إيريني»، لكنها دخلت «إيريني» حيز التفعيل، في 26 من الشهر نفسه، حيث نشر موقع الرادارات الإيطالي «Itamilradar»، تفاصيل أولى مهام العملية.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هل سمعت من قبل ان الشرطة تتشاور مع المجرمين لتحديد طريقة منعهم من جرائمهم انت حمار ياحمار وايضا اوربا تعرف ان الاجسام التى سقطت مع سقوط الصخيرات هى والعدم سواء ولم يعد يمثل ليبيا شرعيا سوى رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى اما الارض المحتلة فصاحب القرار فيها هو المعتوه اردوغان واى تفاوض يكون بين الطرفين الليبى برئاسة النستشار عقيلة صالح واردوغان للانسحاب من ليبيا وسحب المرتزقة مع التعهد بخطة لحفظ ماء وجهه امام الاتراك من خلال صفقات اقتصادية تراعى السيادة الوطنية وهذا ليس مستحيل حيث توجد اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا واستثمارات تركية وقطرية مؤمنة فى مصر رغم العداوة السياسية فتجد فى مصر بنك قطر الوطنى ةفى قطر عمالة مصرية ضخمة تصل الى 300 الف فالمصالح الاقتصادية تدوم والاحتلال سيرحل

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