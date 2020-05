الشحومي: يطالب بضرورة مراجعة اتفاق الصخيرات وتعديله

قال الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، إن عملية إنتاج

النفط وتصديره تعتمد على التوافق بين الجيش ومجلس النواب أولاً، مشيرا إلى أنه

يأتي بعد ذلك الكيان السياسي، الذي سيعتمد عليه في إدارة الحكم بالفترة المقبلة ومدى

القبول الدولي به.

وأوضح الشحومي في تصريحات صحفية أنه في حالة حصول الكيان

الجديد الذي سيعمل حفتر على تشكيله بقبول دولي، فيمكن له مباشرة إعادة استخراج النفط

وتصديره، مشيرا إلى أنه سيصبح لدية عائد يمكنه من تلبية المتطلبات الاقتصادية والمعيشية

لليبيين.

وأكد الشحومي على ضرورة وجود اتفاق سياسي يشمل جميع الأطراف

الليبية، مشددا على عدم قدرة حكومة الوفاق غير المعتمدة على تحقيق الاستقرار المطلوب

من وجهة نظر المجلس الدولي خلال السنوات الماضية ولم يسمح لها بالإفراج عن الاستثمارات

والأموال الليبية المجمدة.

وطالب الشحومي بضرورة

مراجعة اتفاق الصخيرات وتعديله.

