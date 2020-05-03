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الشحومي: يطالب بضرورة مراجعة اتفاق الصخيرات وتعديله

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، إن عملية إنتاج
النفط وتصديره تعتمد على التوافق بين الجيش ومجلس النواب أولاً، مشيرا إلى أنه
يأتي بعد ذلك الكيان السياسي، الذي سيعتمد عليه في إدارة الحكم بالفترة المقبلة ومدى
القبول الدولي به.

وأوضح الشحومي في تصريحات صحفية أنه في حالة حصول الكيان
الجديد الذي سيعمل حفتر على تشكيله بقبول دولي، فيمكن له مباشرة إعادة استخراج النفط
وتصديره، مشيرا إلى أنه سيصبح لدية عائد يمكنه من تلبية المتطلبات الاقتصادية والمعيشية
لليبيين.

وأكد الشحومي على ضرورة وجود اتفاق سياسي يشمل جميع الأطراف
الليبية، مشددا على عدم قدرة حكومة الوفاق غير المعتمدة على تحقيق الاستقرار المطلوب
من وجهة نظر المجلس الدولي خلال السنوات الماضية ولم يسمح لها بالإفراج عن الاستثمارات
والأموال الليبية المجمدة.

 وطالب الشحومي بضرورة
مراجعة اتفاق الصخيرات وتعديله.

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  • من حق الجيش الوطنى الليبى تصدير النفط حتى لا يقع عائده فى يد الارهابيين الدواعش وجبهة النصرة الذين نقلوا من سوريا بنفس المنطق الذى تطبقه امريكا مع نفط دير الزور فى سوريا دون اعتبار للحكومة السورية الشرعية المعترف بها دوليا فكيف نكيل بمكيالين !!!

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