فى ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة..”ستيفاني وليامز”: أحيّى الصحفيين والإعلاميين فى ليبيا

وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، رسالة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وبحسب إيجاز صحفى للأمم المتحدة، قالت وليامز، يعد الإعلام المستقل الذي يُمارس بمنأى عن الترهيب والتهديد أمراً بالغ الأهمية في إرساء أسس الديمقراطية،في هذا اليوم، أود أن أحيي الصحفيين الشجعان والعاملين في وسائل الإعلام في ليبيا الذين يواصلون أداء عملهم في ظروف غاية في الصعوبة في ليبيا رغم تزايد أعمال الترهيب والعنف. فعلى مدى سنوات طوال، ضحى العديد من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الليبيين بحياتهم وهم يؤدون واجبهم سعياً إلى تغطية الأحداث ونقلها إلى العامة.

وتابعت، إنني أدعو السلطات الليبية وجميع أطراف النزاع إلى حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضمان حقهم في حرية الرأي والتعبير، وذلك يشمل الحق في البحث عن المعلومة وتلقيها ونقلها إلى العامة.

وأضافت، الصحفيون هم صوت من لا صوت لهم ولا ينبغي إسكاتهم. كما لا ينبغي أن تصبح الحقيقة ضحية أخرى من ضحايا الحرب الدائرة. فالصحافة الحرة أمر بالغ الأهمية في توفير الحقائق والمعلومات والتحليل وتحميل القادة المسؤولية ونقل الحقيقة للسلطة. وينطبق ذلك بشكل خاص في وقت النزاع أو الأزمات، حيث يتهدد الليبيين الآن نزاع دائر منذ عام وجائحة كورونا كوفيد-19.

وأضافت، يُعد اليوم أيضاً مناسبة للتعبير عن المخاوف بشأن الزيادة الكبيرة، سواء على الإنترنت أم خارجها، في المعلومات المضللة والتحريض على العنف وخطاب الكراهية، بما في ذلك التهديدات ضد العاملين في وسائل الإعلام على مدى العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى إشاعة مناخ من انعدام الثقة والخوف والعنف بين مختلف الفئات وساهم في تعميق الانقسامات الموجودة من قبل في ليبيا وزاد من إضعاف النسيج الاجتماعي الهش في الأصل. وتقع على عاتق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام مسؤولية التمسك بالمبادئ المهنية والأخلاقية، بما فيها مبادئ الشفافية والنزاهة. وأود في هذا اليوم تجديد دعوتي للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى توحيد قواهم في محاربة التضليل في المعلومة وخطاب الكراهية والتحريض.

وأوضحت، أن تهديد الصحفيين واحتجازهم لمجرد أدائهم واجبهم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويتناقض مع الالتزام بضمان بيئة مواتية لوسائل الإعلام. وهنا، تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة الاعتداءات على الصحفيين وتدعو إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة.