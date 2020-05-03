“مفوضية اللاجئين” تكثف مساعدتها خلال شهر رمضان للنازحين الليبيين لمواجهة فيروس كورونا

بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلسلة من عمليات التوزيع الإضافية الطارئة في طرابلس لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً خلال شهر رمضان، وذلك في ظل التهديدات الجديدة الناجمة عن الحرب وكوفيد-19.

وذكر بيان للمفوضية، أن عملية التوزيع الأولى بدأت اليوم الأحد، واستهدفت أكثر من 100 من طالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في أماكن مكتظة مع نقص المياه وخدمات الصرف الصحي، في أحد الأحياء الشعبية في طرابلس.

واوضح البيان أن الكثير من الأشخاص كانوا محتجزين من قبل ولم يُفرج عنهم إلا مؤخراً، وأخبروا الموظفين أنه بينما كانوا قد تمكنوا من العثور على أعمال باليومية من قبل، فقد انعدم هذا بسبب قيود الحركة المتعلقة بانتشار جائحة كوفيد-19.

وأوضح البيان أن حزمة المساعدة التي يتم توزيعها شملت مستلزمات النظافة، وأقراص التنقية المقدّمة من اليونيسيف، وسلة طعام (مصممة لشهر واحد).

وتعد عملية التوزيع هذه هي الأولى من سلسلة يعتزم تنفيذها خلال شهر رمضان، في الأسبوع الأول سيتم إيصال المساعدة إلى قرابة 500 شخص، والهدف هو الوصول إلى نحو 4 ألاف شخص خلال شهر رمضان.

وقال جان بول كافالييري، رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا: “نحن ندرك أن الحياة اليومية في ليبيا صعبة للغاية على الليبيين وكذلك على اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب النزاع المسلح، وأن الوضع ازداد صعوبة بسبب حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة لمكافحة كوفيد-19”.

وتابع: “لقد أثر ذلك بشكل خاص على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين لا يستطيعون الآن العثور على عمل وإعالة أنفسهم، ويعد رمضان وقتاً مهمّاً لإظهار التضامن في زمن يعاني فيه الناس بشدة لتغطية احتياجاتهم اليومية. ”

وأوضح أن عمليات التوزيع تمت بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، والشركاء ممثلين في “الهيئة الليبية للإغاثة ولجنة الإنقاذ الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، وذلك لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولسلامة وأمان الأشخاص الذين يتلقون المساعدات.

وذكر أن الصراع المستمر بشدة أثر على النظام الصحي في البلاد والخدمات الطبية ذات الموارد المحدودة والتي تعاني نقصًا في المعدات والأدوية الأساسية، كما تضررت أو أغلقت العديد من المستشفيات والمرافق الصحية الواقعة في مناطق قريبة من الاشتباكات.

ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين وشركاؤها قدمت المولدات وسيارات الإسعاف والحاويات الجاهزة وعيادات الخيام لدعم خدمات الرعاية الصحية المحلية في جميع أنحاء البلاد، وأيضا مواد الإغاثة الأساسية في مصراتة، وتم توزيع الصابون في مخيمات النازحين بهدف الوصول إلى عشرون ألف نازح في بنغازي وكذلك في العديد من مراكز الإيواء التي تعاني من سوء النظافة، كما جرت عمليات توزيع أخرى للنازحين في طرابلس.

وقامت المفوضية وشركاؤها بنشر الوعي الصحي بين اللاجئين وطالبي اللجوء والليبيين، وذلك من خلال الملصقات والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التخفيف من مخاطر التعرض لكوفيد-19.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اصدر بيانا في وقت سابق، حث فيه الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم على وقف قتالها لدعم الاستجابة لخطر جائحة كوفيد-19.