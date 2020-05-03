داخلية الوفاق تبحث سير العمل بغرفة مكافحة وباء كورونا

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خالد مازن، وعضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، اجتماع ضم أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من الملاحظات لمسجلة على سير عمل الغرفة، وكذلك المشاكل والصعوبات التي تعترض سير عملها.

وأكد مازن، خلال الاجتماع على ضرورة التقييد بالتعليمات الصادرة بشأن اتخاذ أقصي التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، ومراعاة النقاط السلبية التي سجلت ومحاولة تلافيها، منها الخروقات التي تعترض التدابير المفروض وغيرها.