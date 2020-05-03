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“الخارجية التونسية” تبحث سبل إجلاء مواطنيها العالقين في ليبيا غدا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب التونسي، ثامر سعد، إن لجنة التونسيين في الخارج، ستلتقي غدًا الاثنين، مع ممثلين من وزارة خارجية بلاده، لبحث سبل إجلاء التونسيين العالقين في ليبيا .

وأكد “سعد”، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن وضع التونسيين في ليبيا معقد بسبب التوتر الأمني هناك، مشيرا إلى أنه لا يقل أهمية عن حال آخرين عالقين، من بينهم طلبة في دول عدّة، مُعربًا عن ثقته في أن وزارة الخارجية التونسية ستجد الحل المناسب لهم بسرعة.

يذكر أن معبر الذهيبة الحدوي بين تونس وليبيا قد أُغلق أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، منذ مارس الماضي، في إطار التدابير التي اتّخذتها الحكومة التونسية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا .

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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